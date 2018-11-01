2 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 9-11, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы — 780 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются грозы, днем в большинстве районов преимущественно пройдет без осадков.

Утром на отдельных территориях будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 7-12, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.

Minval.az