Согласно плану двустороннего сотрудничества на 2018 год между Министерством Обороны Азербайджанской Республики и Министерством Обороны Федеративной Республики Германии, в Военной Академии Вооруженных Сил Азербайджана состоялся научно-практический семинар на тему «Политика военной безопасности». Об этом информирует МО АР.

В ходе семинара немецкие эксперты представили лекции слушателям Военной Академии, а также профессорско-преподавательскому составу, специализирующемуся в области военной стратегии.

Minval.az