В Баку в январе-сентябре 2018 года товарооборот вырос на 3,3 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 14188,7 миллиона манатов, сообщает Trend со ссылкой на Государственного комитета по статистике.

Стоимость продовольственной продукции, напитков и табачных изделий, проданных торговыми сетями, по сравнению с соответствующим периодом прошедшего года выросла на 3,1 процента и составила 6 441,6 миллиона манатов, непродовольственных товаров — на 3,3 процента и составил 7 7471,1 миллиона манатов.

24,2 процента потребительских товаров было продано торговыми объектами со статусом юридического лица, 62,3 процента — торговыми объектами, принадлежащими индивидуальным предпринимателям, 13,5 процента — на рынках.

За отчетный период посредством электронной торговли было продано товаров на 28,1 миллиона манатов, что по сравнению с аналогичным периодом 2017 года меньше на 16,2 процента.

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