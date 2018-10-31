1 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, местами ожидается дождь, умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-14, днем — 15-17, в Баку ночью — 12-14, днем — 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 775 до 780 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 75-85 процентов.

В районах Азербайджана завтра ожидается дождь, в отдельных местах возможны ливни. Утром местами туман, умеренный восточный ветер.

Ночью — 6-11, днем — 15-20, в горах ночью — 0-5, днем — 10-15 градусов тепла.

С сегодняшнего вечера до второй половины дня пятницы на территории страны прогнозируется нестабильная погода, временами ожидается дождь. Местами возможны ливни.

Minval.az