Cемь азербайджанских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира за 2018/19 год по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS).

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт QS, в рейтинг вошли Бакинский государственный университет, Университет Хазар, Азербайджанский государственный экономический университет, Азербайджанский Университет Архитектуры и Строительства, Университет АДА, Азербайджанский университет языков и Бакинский Славянский университет.

Наилучшую позицию в рейтинге среди азербайджанских вузов занял Бакинский государственный университет — 142 место за 2019 год. Остальные расположились во второй сотне рейтинга.

Minval.az