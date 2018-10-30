30 октября состоялись специальные тактические учения соединений и частей особого назначения войск Нахчыванского гарнизона.

Как говорится в сообщении пресс-службы Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, председатель Верховного Меджлиса Нахчывана Васиф Талыбов и министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов наблюдали за военными учениями.

В учениях приняли участие в целом более тысячи единиц личного состава, до 80 броне- и автомобильной техники, более 20 средств противовоздушной обороны, около 40 артиллерийских установок, свыше 10 авиационной техники и беспилотных летательных аппаратов соединений и частей особого назначения Отдельной общевойсковой армии, Отдельной пограничной дивизии «Нахчыван», Отдельной общевойсковой бригады «Нахчыван» Внутренних войск, Министерства по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской Автономной Республики, подразделений специального назначения Службы государственной безопасности Нахчыванской Автономной Республики.

В результате скоординированной деятельности соединений и частей специального назначения войск Нахчыванского гарнизона были полностью достигнуты цели, поставленные на учениях, уничтожены созданные группы мишеней и макеты.

Председатель Верховного Меджлиса наградил ценными подарками офицеров, прапорщиков и солдат, отличившихся на учениях.

Председатель Верховного Меджлиса Нахчывана Васиф Талыбов и министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов поинтересовались условиями, созданными в учебном центре специального назначения.

Председатель Верховного Меджлиса дал соответствующие поручения по продолжению и впредь совместных специальных тактических учений и организации взаимной деятельности войск Нахчыванского гарнизона.

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