Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об учреждении наград для азербайджанских спортсменов и их тренеров за самые высокие результаты на III Летних юношеских Олимпийских играх, прошедших в аргентинском Буэнос-Айресе.

Согласно распоряжению, каждый спортсмен, занявший первое место, получит 25 тысяч манатов, его тренер — 12500 манатов; каждый спортсмен, занявший второе место, получит 15 тысяч манатов, его тренер — 7500 манатов; каждый спортсмен, занявший третье место, получит 10 тысяч манатов, его тренер — пять тысяч манатов. Главный тренер команды получит (один раз) такую же сумму, как и личный тренер спортсмена, показавшего лучший результат в виде спорта.

Minval.az