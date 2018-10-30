Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана установила преступные деяния гражданина Азербайджана Гашимова Рзамина Рза оглу, представлявшегося должностным лицом органов госбезопасности, который совместно с рядом лиц присвоил материальные средства Фаталиева Гаджи Фатали оглу, Аманова Фаига Метлеб оглу и других граждан.

Об этом говорится в сообщении отдела по связям с общественностью СГБ, распространенном во вторник.

В результате оперативных мер были установлены перечисленные преступные деяния Гашимова. Он был задержан в качестве подозреваемого лица и привлечен к уголовной ответственности. При задержании было установлено, что он носит с собой спецсредство — наручники.

Стало известно, что за совершенные ранее преступления он был приговорен к наказанию в виде лишения свободы решениями суда от 29 января 2008 года и 13 февраля 2013 года.

Решением суда от 29 октября 2018 года по уголовному делу, возбужденному по факту, в отношении Рзамина Гашимова была избрана мера пресечения в виде ареста.

Minval.az