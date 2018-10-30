31 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ближе к вечеру на некоторых территориях есть вероятность кратковременных осадков. Скорость северо-западного ветра днем временами усилится.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 13-15, днем 18-22 градуса тепла.

Атмосферное давление поднимется с 769 мм до 775 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем также 70-80%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Однако ночью в некоторых северных и восточных районах ожидаются грозы, временами дожди. В некоторых местах осадки перейдут в ливень, в высокогорьях есть вероятность снега. Утром в отдельных местах будет туман. Скорость восточного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 6-11, днем 17-22 градуса тепла, в горах ночью ожидается 2-7, днем 10-15 градусов тепла.

Minval.az