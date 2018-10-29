Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по делу бывшего главы ИВ Агджабединского района Мунсифа Сафарова и Рустама Байрамова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Мирзы Ханкишиева объявили о неявке в суд обвиняемого М.Сафарова.

Судья заявил, что суд вынес постановление о принудительной доставке в суд М.Сафарова, в отношении которого ранее была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Однако постановление не было исполнено и М.Сафаров не явился на судебное заседание.

Затем суд вынес в его отношении решение об объявлении в розыск и аресте.

Суд отложен на неопределенное время.

Напомним, что в своем выступлении прокурор потребовал для М.Сафарова 8 лет тюрьмы, замены избранной в его отношении меры пресечения на арест в зале суда. Кроме того, он потребовал и для Р.Байрамова лишения свободы сроком на 8 лет.

Отметим, что указанные лица путем мошенничества присвоили дом Фараби Мансура и забрали из банка крупную сумму денег.

Указанные лица нанесли Ф.Мансуру ущерб на сумму 60 000 манатов. В их отношении возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество, с причинением крупного ущерба) УК.

В отношении Р.Байрамова была избрана мера пресечения в виде ареста, а М.Сафарова — подписка о не выезде.

В 1992 году М.Сафаров занимал должность главы ИВ Агджабединского района.

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