Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование своему американскому коллеге Дональду Трампу в связи с многочисленными жертвами в результате вооруженного нападения в синагоге города Питтсбург.

«Известие о человеческих жертвах в результате вооруженного нападения на синагогу в Питтсбурге вызвало у меня чувство глубокого сожаления», — отмечается в тексте соболезнования Ильхама Алиева на официальном сайте главы государства.

Ильхам Алиев от своего имени и от имени всего азербайджанского народа выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате инцидента, а также президенту и народу США.

Minval.az