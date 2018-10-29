Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на последующие два дня.

Как сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова, 30 октября на территории страны в основном пройдет без осадков: «Однако 31 октября в северных и восточных районах возможен дождь. Будет преобладать юго-восточный ветер».

По ее словам, в последующие дни на территории страны значительных изменений в температуре воздуха не ожидается: «В Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется 18-22, центральных низменных районах 18-23 градуса тепла, в горных территориях 10-15 градусов тепла».

Minval.az