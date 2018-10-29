Заместитель председателя правления компании ПАО «Газпром» Александр Медведев отмечает наличие на европейском рынке места для всех поставщиков газа, в том числе и для Азербайджана.

«Относительно конкуренции российского газа и газа других поставщиков на европейском рынке могу сказать, что собственная добыча в Европе падает, а импортные потребности неуклонно растут. Места на рынке хватит для всех поставщиков. Сильнейшими же в конкуренции станут те, кто сможет предложить потребителям наиболее коммерчески привлекательные условия поставок», — отметил А.Медведев в интервью корпоративному журналу «Газпром».

Он подчеркнул, что в настоящее время «Газпром» успешно конкурирует на европейском газовом рынке, о чем свидетельствуют рекордные объемы поставок компании.

А.Медведев также сообщил, что между «Газпромом» и Азербайджаном сложились «прекрасные» рабочие взаимоотношения.

«Поставки в Азербайджан осуществляются в рамках действующего контракта. Что касается перспектив дальнейшего сотрудничества, то мы всегда открыты к дальнейшему диалогу», — указал он.

Minval.az