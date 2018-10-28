В Азербайджане предлагается ввести ограничения на транспортировку и свободную продажу живой птицы, сообщается на сайте Агентства продовольственной безопасности.

На встрече председателя АПБ Гошгара Тахмазли с членами Азербайджанского общества птицеводов было принято решение по усилению мер, направленных на введение ограничений на транспортировку и свободную продажу живой птицы субъектами предпринимательства, говорится в сообщении.

В решении отмечается, что АПБ планирует усилить меры, направленные на ограничение импорта и продажи мяса птицы и яиц, не соответствующих стандартам качества. Ограничения будут применяться также к деятельности птицеводческих хозяйств, нарушающих правила управления отходами и их утилизации.

Minval.az