Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Чешской Республики Милошу Земану поздравительное письмо по случаю национального праздника.
Как сообщает пресс-служба главы государства, в тексте письма говорится:
«Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Чешской Республики.
Уверен, что азербайджано-чешские связи, отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут развиваться и расширяться.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а Вашему дружественному народу — постоянного благополучия и процветания».