28 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. В отдельных частях полуострова ожидается моросящий дождь. Умеренный южный ветер днем временами усилится.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 7-9, днем 17-19 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 7-9, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 775 мм ртутного столба, относительная влажность составит 65-75%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах есть вероятность осадков. Утром в отдельных местах ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 8-12, днем 17-22 градуса тепла, в горах ночью ожидается от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 4-8 градусов тепла, в высокогорьях ночью прогнозируется 5-10 градусов мороза, днем 0-3 градуса тепла.

Minval.az