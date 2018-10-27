В 430 дорожно-транспортных происшествиях, зарегистрированных в Баку за девять месяцев этого года, погибли 147, травмы различной степени получили 364 человека.

Об этом на расширенном оперативном совещании в Главном управлении полиции Баку сказал замначальника по оперативным делам управления генерал-майор полиции Эльхан Гасанов, сообщает

Trend.

Совещание посвящено итогам работы по борьбе с преступностью и обеспечению общественной безопасности за девять месяцев текущего года и предстоящим задачам.

По словам Гасанова, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП уменьшилось на 4,4 процента, и число пострадавших – на 7,1 процента.

По его словам, в процессе контроля дорожного движения было выявлено 668406 административных правонарушений, в том числе 303969 – в связи с несоблюдением допустимого режима скорости, 25738 – нарушением правил обгона и маневрирования, 1769 — управлением транспортным средством в нетрезвом состоянии.

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