Азербайджанский борец греко-римского стиля Эльданиз Азизли стал обладателем золотой медали на чемпионате мира, который проходит в столице Венгрии Будапеште.

Как сообщает азербайджанский интернет-портал 1news.az, 26-летний спортсмен, выступавший в весовой категории до 55 кг, в финале одолел борца из Кыргызстана Жоламана Шаршенбекова.

Э.Азизли победил соперника за 59 секунд и в результате стал обладателем второго титула за текущий год.

Следует отметить, что наш чемпион мира в мае 2018 года выступал на чемпионате Европы по борьбе в российском городе Каспийск.

Тогда, также одолев всех соперников, Эльданиз выиграл золотую медаль чемпионата Европы.

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