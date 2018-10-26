По поручению Министра обороны заместитель министра обороны по личному составу – начальник Главного управления по личному составу генерал-лейтенант Керим Велиев, посетив подразделения в прифронтовой зоне, проверил боеготовность и морально-психологическое состояние личного состава.

Как сообщает МО АР, побывав в подразделениях, несущих боевое дежурство, замминистра довел до личного состава задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами господином Ильхамом Алиевым и руководством Министерства Обороны перед военнослужащими.

В ходе встречи с личным составом генерал-лейтенант К.Велиев поинтересовался проблемами и социально-бытовыми условиями военнослужащих, а также ответил на интересующие их вопросы.

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