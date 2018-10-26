Гражданин Израиля остался недоволен туристической поездкой в Азербайджан.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Гарадагского района.

Турист сам заявил об этом, да к тому же в 11-м отделении полиции указанного района.

Калеф Даниель Сулейман, 1953 года рождения, рассказал стражам порядка, что 24 октября в 15:00 собрался посмотреть на грязевые вулканы Гобустана. Неизвестный мужчина вызвался помочь иностранцу, сказал, что будет сопровождать его и покажет ему все вулканы, какие только есть на территории Гобустана. За свои услуги незнакомец попросил 100 манатов и израильтянин дал ему требуемую сумму.

Мужчины условились встретиться в 15:00 на территории Гарадагского района. Израильтянин на место встречи пришел, а «сопровождающий» — нет. Турист понял, что его провели, как мальчишку и пожаловался в полицию. Однако пока по факту никто не задержан.

Minval.az