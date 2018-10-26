Россия как стержневое государство Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) полностью поддержит вступление в организацию такого сильного партнёра и друга, как Азербайджан, который доказал свою надёжность.

Об этом в пятницу сказал депутат Государственной думы РФ Дмитрий Савельев (Савельев представляет в Думе ЛДПР), находящийся в Баку.

По его словам, Азербайджан является государством, всё более и более влияющим на стабильность и мирное течение событий в регионе.

С другой стороны, Савельев отметил, что подключение ОДКБ к процессу урегулирования нагорно-карабахского конфликта и вынесение обсуждения его урегулирования на ещё одну площадку, безусловно, оказало бы положительный эффект на переговорный процесс.

Касаясь заявлений Армении о нежелании допускать вступления Азербайджана в ОДКБ, депутат подчеркнул, что они отрицательно сказываются на стабильности самой организации.

Россия, по словам Савельева, будет напористо проводить политику вступления Азербайджана в ОДКБ, в случае, если официальный Баку выскажет желание вступить в организацию. Его слова приводит агентство Тренд.

Minval.az