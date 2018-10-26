27 октября в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, в отдельных местах полуострова возможны ливневые дожди, днем будет преимущественно без осадков, северо-западный ветер стихнет.

Как говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-12, днем — 15-18, в Баку ночью 10-12, днем — 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 752 до 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 80-90 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в отдельных местах ливневые, в горных территориях прогнозируется снег. Днем в большинстве районов преимущественно без осадков, утром туман. Временами усиливающийся западный ветер днем сменится восточным ветром.

Ночью 9-14, днем 17-22, в горах ночью 0-4, днем 6-11 тепла, в высокогорной местности ночью 1-3 мороза, днем 1-5 градус тепла.

Minval.az