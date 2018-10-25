«Муслим Магомаев является символом Азербайджана. Его голос мировой величины, на которого ровняются многие и оперные, и эстрадные певцы. Благодаря этому голосу я начал петь, серьезно погрузился в творчество». Об этом АЗЕРТАДЖ сказал известный азербайджанский и российский певец Эмиль Кадыров в день памяти Муслима Магомаева.

Э.Кадыров также рассказал о творческих планах, отметив, что 17 ноября в «Градский Холл» состоится его сольный концерт. «Я солист театра Александра Градского. И в этот вечер состоится мой концерт. В сопровождении симфонического оркестра прозвучат песни разных жанров. А через год, в декабре на сцене Кремлевского дворца пройдет мой сольный концерт в двух отделениях. В первом прозвучит классическая музыка, во втором я исполню песни собственного сочинения. Думаю, что две разноплановые программы будут интересны зрителям», — сказал певец.

Minval.az