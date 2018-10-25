В Москве почтили память великого азербайджанского и российского певца и композитора Муслима Магомаева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в 10-ю годовщину со дня смерти Муслима Магомаева у памятника певцу в Москве собрались его близкие и друзья, поклонники творчества.

Вдова Муслима Магомаева, народная артистка СССР Тамара Синявская поблагодарила всех пришедших отдать дань памяти музыканту. Она отметила, что Муслим Магомаев жив, пока живет память о нем. Т.Синявская напомнила, что в Азербайджане имя Магомаева присвоено пассажирскому кораблю, а в России авиакомпания Аэрофлот назвала один из самолетов его именем. «Память живет в сердцах всех тех людей, которые пришли, и тех, которые не пришли. Это своеобразный стимул для жизни, для того, чтобы память сохранить не только для себя, но и для всех тех, кто его любит, помнит и, надеюсь, будет еще любить», — сказала она.

На встрече выступили президент компании Crocus Group, учредитель Фонда культурно-музыкального наследия М.Магомаева Араз Агаларов, художник Александр Шилов, генеральный директор и художественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман, грузинская и российская оперная певица, народная артистка СССР Маквала Касрашвили, победительница V международного музыкального конкурса им. Муслима Магомаева Эльмира Караханова и др.

Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов отметил, что память о Муслиме Магомаеве живет, она не иссякаема. «Даже не верится, что так много времени прошло со дня кончины Муслима Магомаева. Жалко, что многих, которые каждый год приходили на памятные вечера Муслима Магомадовича, тоже нет в живых. Время идет… Но с течением времени, спустя 10 лет мы видим, что память о Муслиме Магомаеве живет, она не иссякаема, масштаб его личности, его вклад в музыкальную культуру стал еще более очевидным», — сказал он.

По словам Эмина Агаларова, творчество Муслима Маговаева оказало большое влияние на его творческий путь. «С ранних лет я слушал его музыку, пытался петь его песни. Глядя на его творческий путь, можно принимать правильные решения в отношение собственного творчества. Муслим Магомаев пример и эталон того, к чему надо стремиться», — подчеркнул певец.

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