Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается нестабильная погода, прогнозируется сильный северо-западный ветер, утром местами туман, морось, к вечеру возможен дождь.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 16-18, днем — 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 748 до 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана завтра ожидаются грозовые дожди, местами ливни, прогнозируется град с переходом в снег на горных территориях. В отдельных местах западный ветер усилится.

Ночью — 12-17, днем — 18-23, в горах ночью — 9-11, днем — 6-9 градусов тепла.

С 26 октября до второй половины дня 27 октября погодные условия будут колебаться, на фоне заметного повышения атмосферного давления подует сильный северный ветер, ожидается снижение температуры воздуха на 10-12 градусов.

Minval.az