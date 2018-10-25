Наблюдаемые сегодня с утра в Баку и на Абшеронском полуострове пыльные погодные условия носят локальный характер.

Об этом Report сообщили в Национальном мониторинговом департаменте министерства экологии и природных ресурсов.

По информации, результаты проведенных экспертами мониторингов показывают, что в связи с синоптической ситуацией на территории страны и усилением юго-западного ветра сформированная в окрестных территориях пыль наблюдается во многих районах Баку, особенно в Ясамальском и Хатаинском районах. Согласно результатам мониторингов, проведенных на этих территориях, установлено, что количество пыли в воздухе в 2.5-3 раза превышает санитарную норму.

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