Согласно результатам мониторингов в зоне оползня в Бадамдаре, напряженность сохраняется.

Как сообщили Report в штабе, созданном министерством экологии и природных ресурсов, согласно результатам мониторингов по состоянию на 10:00, напряженность сохраняется.

В верхней части оползня продолжается процесс разрушений. В левой и правой части зафиксировано относительное расширение трещин. На маяках, установленных на заборах расположенных в верхней части оползня частных домов, изменений не зарегистрировано.

Minval.az