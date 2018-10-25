В четверг в Баку начал работу VI Международный гуманитарный форум, посвященный теме «Сформируем новый мир и нового человека: креативность и человеческое развитие».

В церемонии открытия Форума принимает участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Minval.az