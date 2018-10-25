В четверг в Баку начал работу VI Международный гуманитарный форум, посвященный теме «Сформируем новый мир и нового человека: креативность и человеческое развитие».
В церемонии открытия Форума принимает участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
В четверг в Баку начал работу VI Международный гуманитарный форум, посвященный теме «Сформируем новый мир и нового человека: креативность и человеческое развитие».
В церемонии открытия Форума принимает участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Дата: 2018/10/25 10:15
Раздел: Азербайджан
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