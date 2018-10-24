24 октября в Дворцовом комплексе Ширваншахов открылась выставка «Наследие Ширваншахов в музеях мира», организованная Управлением государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

В открытии выставки приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Выставка организована в рамках проходящей в Баку международной конференции на тему «Путешествие из современного Азербайджана в историческое государство Ширваншахов».

Выступивший на церемонии открытия выставки начальник Управления государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Аскер Алекберов отметил, что одной из главных причин возникновения идеи проведения этой конференции и выставки является то, что на территории Ичеришехер расположены резиденция Ширванских шахов, самые красивые строения тысячелетней истории Ширвана. «Вместе с Национальной Академией Наук Азербайджана мы выступили с инициативой проведения конференции, посвященной истории Ширваншахов. Выражаю признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за поддержку этой инициативы. Это свидетельствует о высокой оценке главой государства исторического наследия нашего народа, прививает чувство патриотизма молодому поколению»,- сказал он.

Было отмечено, что на выставке представлены уникальные экспонаты, доставленные в Азербайджан из крупнейших музеев мира. «Главные экспонаты выставки – образцы материальной культуры из Стамбульского военного музея. Четыре шлема, принадлежавших последнему правителю Ширвана Фарруху Ясару, увезенные из дворца Ширваншахов в качестве трофея после кровопролитных боев в начале XVI века, боевые доспехи Ширваншаха Кей-Кубада и Ширваншаха Халилуллаха I через 500 лет, хоть и временно, экспонируются в родных местах. Также представлены привезенные из Национального музея Грузии образцы глазурованной плитки, принадлежавшей святилищу Пир Хусейна»,- сказал Аскер Алекберов.

Выступивший на мероприятии сотрудник Стамбульского военного музея Омар Фаруг Аслан отметил значение выставки, посвященной тысячелетней богатой истории Ширваншахов, поблагодарил организаторов.

Затем участники мероприятия ознакомились с выставкой.

На мероприятии выступил ансамбль старинных музыкальных инструментов «Отзвук веков» Азербайджанской национальной консерватории под управлением народного артиста Фахраддина Дадашева.

Выставка открыта для посетителей ежедневно с 9.00 до 20.00 до 23 января 2019 года.

Minval.az