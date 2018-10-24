В Грузии была создана новая веб-платформа ww.open-archives.org для оценки открытости государственных архивов постсоветских стран, сообщает Report.

Для подготовки портала на английском и русском языках были проведены исследования по 18-ти государственным архивам в десяти бывших советских республик.

Портал создан Институтом развития свободы информации (IDFI) при финансовой поддержке Института открытого общества — Будапештского фонда (OSI).

В портале составлен рейтинг открытости государственных архивов Украины, Грузии, Казахстана, Молдовы, России, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Беларуси и Кыргызстана. Лидирует в рейтинге Украина — 70,11%, а на последнем месте Кыргызстан — 38,9%.

Открытость государственных архивов в Грузии оценена на уровне 68,37%. В Азербайджане данный показатель составил 55,82%, в Армении — 47,92%.

Minval.az