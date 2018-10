Президент США Дональд Трамп заявил, что телеканал CNN может «остаться не у дел» из-за активизации борьбы с фейковыми новостями в Facebook.

«Facebook только что заявил, что настроил систему для «чистки» самого себя от фейковых новостей. Значит ли это, что CNN останется не у дел?» – написал Трамп в Twitter.

Facebook has just stated that they are setting up a system to “purge” themselves of Fake News. Does that mean CNN will finally be put out of business?

