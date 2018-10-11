Россию могут исключить из числа участников уставных органов Совета Европы, если страна не начнёт платить членские взносы до середины 2019 года. Об этом сообщает «Европейская правда».

— По уставу, если государство не платит два года, применяется статья 9. Два года будет в июне следующего года, — заявил генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд.

Он также считает, что после этого комитет министров обязан будет применить эту статью. Секретарь отметил, что нельзя быть только наполовину членом Совета Европы. По его словам, это просто недопустимо.

— Недопустимо терпеть, чтобы страна, которая до сих пор здесь, не платила взносы, — добавил он.

В случае ухода России из СЕ Ягланд собирается предоставить комитету министров откорректированный бюджет организации.

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