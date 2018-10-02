Различные эксперты из Азербайджана и Армении продолжают обсуждать итоги эпизодической встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никол Пашиняна в рамках саммита глав стран –членов СНГ, который ранее состоялся Душанбе. Можно ли ожидать сдвиг переговорного процесса с мертвой точки по итогам этой встречи? С этим вопросом сотрудник Minval.az обратился к руководителю клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгару Велизаде.

— Сдвига в переговорном процессе можно было ожидать не столько и не только после встречи в Душанбе, сколько после заявления министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова по итогам встречи со своим армянским коллегой в Нью-Йорке. Если брать ту же встречу министров на полях Генассамблеи, которая длилась три часа, встречу президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Душанбе (хоть и эпизодическую, но очень результативную), и ожидающуюся до конца текущего года встречу глав МИД Азербайджана и Армении, можно сказать, что переговорный процесс идет полным ходом по большому счету. Но с другой стороны, мы всегда ожидаем от переговоров результативности. Не столько активности, сколько результативности.

Поэтому, для нас очень важно знать, в каком направлении движутся переговоры. В этом смысле мнения разнятся. В любом случае, на основании этих встреч и переговоров можно сказать, что стороны нащупали определенную базу в переговорном процессе, от которой можно оттолкнуться. И в данном случае, это усиление режима перемирия, потом создания ситуации, при которой можно обсудить конкретные вопросы. Думаю, что сегодня подготавливается такая почва. Об этом можно сделать выводы, исходя из той информации, которой мы располагаем.

Ранее Э.Мамедъяров по итогам встречи в Нью-Йорке заявил, что у армянской стороны есть интересные предложения. И это можно понимать, как то, что эти предложения интересны для Азербайджана.

А для нас интересным являются сей момент, связанный с перспективами освобождения наших территорий и возвращения вынужденных переселенцев. Возможно, этот вопрос также обсужден в ходе встречи министров в Нью-Йорке. Если нас это заинтересовало, значит там есть определенные конструктивные моменты, которые следует развить в ходе последующих встреч.

— Судя по сообщениям ереванских СМИ, в самой Армении недовольны итогами эпизодической встречи в Душанбе лидеров Азербайджана и Армении. Что их не устраивает?

— Их не устраивают любые изменения. Так как любые изменения ситуации упираются в вопросы освобождения наших территорий и возвращения вынужденных переселенцев. В Армении понимают, что нас могут заинтересовать только конкретные обсуждения этих вопросов. Они понимают, и подозревают, что сегодня эти вопросы обсуждаются. И на фоне прежних заявлений о том, что Армения не собирается возвращать оккупированные территории Азербайджана, а семь районов являются частью Нагорного Карабаха, осторожный оптимизм азербайджанской стороны там рассматривается определенными политическими кругами Армении как признак настороженности. Мол, для армянской власти принцип «ни пяди земли» не является железобетонным, как они его преподносили до этого.

— Армянские СМИ также упомянули, что Пашинян вновь поднял в Душанбе вопрос участия сепаратистов в переговорном процессе. Заведомо зная реакцию Баку на этот вопрос, чего он добивается?

— Если армянская сторона ставит вопрос так, то они фактически пытаются возвратить переговорный процесс к ее истокам, скажем в 1993-1994 гг. В тот период, вопрос участия так называемых «властей Нагорного Карабаха» обсуждался. Но если армянская сторона этого желает возвратить ситуацию к тому периоду, то и Азербайджан будет настаивать на участии азербайджанской общины в переговорном процессе в качестве полноценного участника. Тогда это будет не двусторонний, а четырехсторонний переговорный формат.

Армянская сторона отрицает полностью такую возможность. И соответственно, Азербайджан не может допустить участия карабахских армян в переговорах. Это просто игра слов, которую предлагает армянская сторона включить в переговорный процесс. Этим они уводят от сути переговоров. И те договоренности, которые были достигнуты в Душанбе, говорят о том, что Армения отходит от этих позиций. И это также является предметом беспокойства в Армении.

— Ранее посредники призвали обе стороны конфликта к компромиссам. Что они имеют в виду?

— Азербайджан, в качестве компромисса неоднократно заявлял, что готов предоставить Нагорному Карабаху самый высокий статус автономии в составе Азербайджана. Для нас это самый большой компромисс. На какой компромисс согласна армянская сторона, непонятно. Возвращения оккупированных территорий Азербайджану не является компромиссом! Так как они должны это сделать в любом случае.

Компромисс может касаться вопроса Нагорного Карабаха. А в этом вопросе членораздельной позиции Армении мы не услышали. У армянской стороны один ответ — Нагорный Карабах должен стать «независимым». Компромиссом здесь не пахнет. В этом случае, мы рассчитываем, что после того, как мы озвучили свой компромиссный вариант, то и Армения также озвучит свою позицию. Однако пока еще они этого не сделали.

Бахтияр Сафаров

Minval.az