Украинский президент Пётр Порошенко в эфире CNN заявил о намерении купить у Соединённых Штатов комплексы противовоздушной обороны. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам президента, подобное вооружение позволит сдержать угрозу «российской массированной атаки с применением авиации». Он также отметил, что покупка американских комплексов ПВО поспособствует обеспечению глобальной безопасности.

Кроме того, Порошенко назвал поставки Украине противотанковых комплексов Javelin символическим началом военного сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.

Minval.az