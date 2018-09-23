Российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что Москва может предпринять все шаги для того, чтобы впредь избегать инцидентов с израильскими ВВС. Об этом он сказал РИА «Новости».

— Суть и смысл наших ответных действий состоит в том, чтобы полностью исключить повторение подобных инцидентов в будущем. Мы, например, обладаем всеми необходимыми ресурсами, позволяющими полностью закрыть для Израиля сирийское небо, и это только один из вариантов, — заявил сенатор.

Клинцевич подчеркнул, что оспорить вину Израиля представляется невозможным. Кроме того, по его словам, данный инцидент не сможет сильно изменить «давние и добрые» отношения с израильской стороной. Также сенатор назвал непродуктивными заявления министра обороны Израиля о продолжении ударов по Сирии.

Minval.az