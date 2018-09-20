В Ереване напуганы возможным «продолжением» российско-сирийских договоренностей по Идлибу

Существует такое популярное мнение: у каждого человека есть свой «самый страшный ночной кошмар». Один, уже давно закончив школу и вуз, все еще просыпается ночью в холодном поту, увидев во сне, что у него принимает экзамен невероятно строгий профессор, а в карманах, как назло, ни одной шпаргалки, другой оказывается «героем» военной хроники, третий — какого-нибудь фильма-«ужастика»…

А есть еще кошмары политические. Да еще в общенациональном масштабе. Для Армении это — сближение России и Турции. В двадцатые годы, убеждены в Ереване, «большевики сговорились с кемалистами», разумеется, за счет Армении, заключили Московский и Карсский договоры, поставили жирный крест на планах создания «Западной Армении» в турецкой Восточной Анатолии и еще признали Нахчыван и Карабах за Азербайджаном.

И вот теперь ереванская «Лрагир» не на шутку напугана новыми дипломатическими событиями — переговорами Путина и Эрдогана в Сочи и заключенными договоренностями по сирийской провинции Идлиб. Напомним: они предусматривают создание в Идлибе демилитаризованной зоны глубиной 15-20 километров, которую будут патрулировать турецкие войска и российская военная полиция. Эти соглашения, конечно, еще надо претворить в жизнь «в поле». А там уже не на шутку «искрит»: как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на ближневосточное издание Al-Masdar News, полевые командиры «Джебхат-ан-Нусры» и «Туркестанской исламской партии» отвергли инициативу России и Турции по созданию демилитаризованной зоны и заявили, что они не намерены передавать турецким военным танки, орудия и реактивные системы залпового огня и вливаться в состав «северной сирийской армии». Как отмечает издание, «очень вероятно, что Россия будет давить на турецкий режим, чтобы тот либо уничтожил группировки, или позволил Сирийской Арабской Армии (САА) сделать это». Такая новость, уверены многие, может быть и подготовкой общественного мнения к отказу от выполнения сочинских договоренностей. Хотя, конечно, во-первых, опасности появления на такой войне, как сирийская, неуправляемых полевых командиров никто не отменял, а во-вторых, турецкая армия уже продемонстрировала в той же Сирии, что проводить «зачистки» террористов она умеет. К тому же на основе сочинских договоренностей Турция уже перебрасывает в Идлиб свои армейские подразделения. Кроме того, по информации агентства Anadolu, вооружённые силы Турции к наблюдательным пунктам в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб доставляют бетонные блоки.

И вот это все не на шутку пугает ереванскую «Лрагир», которая возвещает: «Россия стала жалким придатком Турции». Оказывается,«Путин пошел на очередной сепаратный сговор с Эрдоганом, сдав Турции сирийскую провинцию Идлиб и в очередной раз нанеся удар по «союзникам» – Сирии и Ирану». Впрочем, по-настоящему пугает «Лрагир» даже не усиление Турции как таковое, а исторические параллели. По ее мнению, «Россия в Сирии ведет себя так же, как в 1920-х годах с Арменией. Турция при помощи России уже овладела сирийскими территориями и вряд ли их покинет».

Здесь бы, конечно, посоветовать ереванской «Лрагир» немного «осадить коней» и вспомнить,…нет, даже не то, что Сирия не одну сотню лет была частью Османской Империи, а земли, о которых идет речь, населяют не арабы и не курды, а сирийские туркманы. Просто с самого начала противостояния в Сирии Россия поддерживала Башара Асада, а Турция — его противников. Каким образом Анкара могла «овладеть сирийскими территориями при помощи России», вопрос, конечно интересный.

Что же касается соглашений по Идлибу, достигнутых в Сочи, то они, вопреки убеждению многих, были не широкой уступкой Москвы Анкаре, а как раз наоборот, скорее напоминали «спасательный круг», брошенный Путину Эрдоганом. Стянутые к берегам Сирии силы ВМС нескольких стран НАТО, подключение к операции Франции и Германии в дополнение к США, заявления, что Вашингтон в случае химической атаки в провинции Идлиб будет наносить удары по сирийским боевым порядкам даже в том случае, если там вместе с сирийцами будут находиться и российские военнослужащие и обещания Москвы на это все «достойно ответить» — все это не просто становилось темой «топ-заголовков». В происходящих событиях многие видели едва ли не шаг к мировой войне. И самое опасное, шансов отступить, не потеряв лица, не было ни у одной из сторон — к ситуации в Сирии было привлечено слишком пристальное внимание. А договоренности с Турцией как раз и означали выход без потери лица. Неслучайно, что договоренности по Сирии, при всей их неоднозначности, приветствовали и в Москве, и в Пентагоне, Владимир Путин в весьма благожелательной атмосфере обсуждал их с европейскими лидерами…

Но «Лрагир» это все оставляет за скобками. И смело перекидывает мостик от Идлиба к Нагорному Карабаху: «Что ждет Россию в Сирии? А что может ждать страну, которая не знает, что делать, периодически сдает союзников и привыкла за их счет оказывать услуги другим? Что может ожидать страну, которая стала заурядным исполнителем планов Турции? Турция, как и 100 лет назад, отнимет у России сколько сможет, без всякого возмещения. Причем, используя старый метод – убеждая русских, что она против Запада. Что станет новым подарком России для Турции, по ее требованию? — твердит заученные мантры газета. — После недавних обстрелов Армении Россия явно оказалась в неудобном положении, а на экспертном уровне не нашла ничего лучшего, кроме как напомнить, что без России Армения получит серьезные проблемы с Турцией и Азербайджаном».

В Армении, понятное дело, болезненно реагируют на любой успех Турции. Но здесь примешивается еще кое-что.

В Ереване с самого начала к событиям в Сирии относились с обостренным вниманием. Здесь принимали бежавших из страны сирийских армян (правда, в Армении мало кто из них задержался, но это уже другая тема), отправляли гуманитарную помощь, а недавно объявили о своем участии в урегулировании ситуации и даже отправили в Сирию около сотни своих военных. В основном, по официальной версии, речь идет о специалистах по разминированию и военных медиках. Но еще совсем недавно планы у Еревана были куда как грандиознее. Во время войны в Ираке здесь весьма активно обсуждали идею создания «христианской автономии», причем как раз на нефтеносном иракском севере. Затем, уже весной 2014 года, в разгар сирийской войны, когда в Армении пытались поднять шум вокруг мифической «резни армян в Кесабе», небезызвестный Левон Мелик-Шахназарян рассуждал, что «среди армянской молодежи сейчас много разговоров о необходимости отправиться в Кесаб, помочь соотечественникам».

Наконец, события в Сирии и вокруг нее воспринимались в Армении еще и как первый шаг ни много ни мало к демонтажу сложившихся в регионе границ.

Напомним: в мае 2016 года мир отмечал 100-летие соглашения Сайкса-Пико, того самого, на основе которого тогда еще входивший в состав Османской Империи Ближний Восток активно делили между собой страны Антанты. Согласно ему, Сирия и Ливан отошли французам, Ирак — британцам…Затем колонии стали независимыми государствами, но система границ осталась. И та же «Лрагир» в 2016 году мечтательно изрекала: дескать, «в американских СМИ все чаще появляются мнения о том, что пакт Сайкса-Пико исчерпал себя, и нужно новое соглашение с новыми границами». После чего изрекала новую редакцию «армянской мечты о чужих землях»: «Отказ от пакта Сайкса-Пико может дать старт пересмотру границ и в другом регионе, который 100 лет назад был частью Османской империи. Армянские земли были разделены между Турцией и Советской Россией в рамках данного пакта отдельными договорами – Карсским и Московским. И легитимность этих договоров будет поставлена под сомнение, если пакт Сайкса-Пико утеряет силу». И вдруг эти мечты, что называется, пошли прахом. На сирийском поле Москва активно договаривается с Анкарой. К тому же все происходит как раз накануне визитов Владимира Путина в Баку и Ереван, где, конечно же, пойдет разговор и о Нагорном Карабахе. И если Россия, продолжают со страхом в Ереване, действительно «меняет ориентиры» и сближается с Турцией,..то по-прежнему ли ей нужен «форпост» в лице Армении? Особенно если в этой самой Армении привлекают к суду не кого-нибудь, а генсека ОДКБ, заранее зная, что Москве это не понравится? А что, если «идлибские договоренности», которые действительно могут похоронить мечты Асада о решающей зачистке последнего оппозиционного анклава, получат еще и «карабахское» продолжение, и тут уже похороненными окажутся армянские мечты?

«Лрагир» демонстрирует готовность и к такому сценарию. Она уверена: «Но армяне уже знают в лицо «союзника» и знают, что надо делать при шантаже и угрозах».

Тут, конечно, уместно поинтересоваться: а что именно в Армении собираются в этом случае делать? Закроют российскую базу в Гюмри? Демонстративно вернут подаренные «Искандеры»? Откажутся от льготных оружейных кредитов и заодно от гарантий в рамках ОДКБ? В общем, перефразируя известный российский «патриотический мем», остается только посоветовать: «Не смешите мои «Полонезы»».

Нурани

Minval.az