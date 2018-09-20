Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко будет читать лекции по менеджменту в Гарвардском университете США. Об этом в интервью изданию «Бабель» рассказал его брат Виталий Кличко.

«Он действительно очень хороший менеджер. Владимир уже три или четыре года читает лекции в швейцарском университете Санкт-Галлена. В этом году ему поступило предложение читать лекции в Гарварде. Это лекции по Challenge Management (управление вызовами). Гарвард заинтересовался его лекциями и отзывами из швейцарского университета, и он согласился», — рассказал Кличко.

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