Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял решение об увольнении заместителя министра инвестиций и развития Павла Хоронжого за его заявления по миграционной политике. Об этом в пятницу, 14 сентября, пишет Европейская правда со ссылкой на Wirtualna Polska.

Отмечается, что вице-министр в дискуссии на тему «Какая политика интеграции нужна Польше?» заявил, в частности, что необходимо увеличить приток иммигрантов в Польшу, так как они «обеспечивают процветание тех стран, которые достигли наибольшего успеха».

По его словам, это единственный способ добиться экономического роста, который не приведет к сокращению заработной платы поляков. Как заявил заместитель министра, только при условии постоянного поступления иммигрантов «мы сможем поддерживать экономическое развитие на том уровне, который мы имеем». Хоронжий, в частности, положительно высказался о привлечении в страну работников из Украины и Азии.

По данным источников в канцелярии премьер-министра, когда глава правительства узнал об этих заявлениях, он не скрывал своего возмущения.

«Премьер-министр разозлился, потому что выступление Хоронжого противоречило тому, что делает правительство в отношении иммигрантов», — сказали источники.

Официально решение об отставке Хоронжого должно быть опубликовано 14 сентября.

Minval.az