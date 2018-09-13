Безответственное поведение Армении может уничтожить процесс урегулирования

Переговоры на высшем уровне приходится вести с самыми разными людьми и по самым разным вопросам. Главы государств и правительств могут обсуждать крупные многонациональные инвестиционные проекты, военные союзы, совместную реакцию на международные кризисы или, наоборот, ситуации, когда их страны оказались по разные стороны линии фронта реальной или «холодной» войны. Визави в таком случае чаще всего выбирать не приходится. И среди них могут оказаться люди совершенно разные: дипломатичные или предпочитающие прямой разговор без экивоков, уступчивые или те, кому более всего подходит титул «господин Нет». Впрочем, опытные дипломаты утверждают: это не проблема. Просто есть критерии, без которых переговоры вообще теряют смысл. Во-первых, необходимо желание именно договориться, а не просто имитировать диалог. Во-вторых, участник переговоров, особенно на высшем уровне, должен понимать суть проблемы, которую взялся обсуждать. В-третьих, отдавать себе отчет, что взятые на себя обязательства потом придется выполнять. А в-четвертых, надо обладать реальной властью, авторитетом и политическим весом, чтобы выполнить эти самые взятые на себя обязательства.

Все это справедливо и в отношении переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

Вроде бы переговорный процесс сам по себе «скорее жив, чем мертв». Назначена встреча глав МИД Азербайджана и Армении. А дипломаты «третьих стран» по-прежнему считают хорошим тоном выражать оптимизм, что приход к власти в Армении нового правительства поспособствует прогрессу в урегулировании.

Только вот в реальности поведение Пашиняна и его «команды» грозит сегодня не просто заблокировать, а уничтожить переговорный процесс как таковой. Именно об этом, напомним, на встрече с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев: премьер-министр Армении Никол Пашинян своими противоречивыми заявлениями всячески стремится сорвать переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Как подчеркнул глава государства, Пашинян с первых дней выступал с противоречивыми заявлениями по урегулированию конфликта, и эти заявления, как минимум, вызывают удивление. Излюбленный тезис Пашиняна, что, дескать, «Азербайджан должен вести переговоры с «Нагорно-Карабахской Республикой»», Президент Ильхам Алиев назвал неприемлемыми. Заявление Пашиняна, что оккупированные азербайджанские территории якобы являются частью вымышленной «Нагорно-Карабахской республики», счел неуместным. После чего призвал ОБСЕ дать реакцию «таким опасным заявлениям». Затем продолжил: в целом, у азербайджанской стороны складывается мнение, что Пашинян всячески стремится сорвать переговорный процесс. В таком случае вся ответственность ложится на армянскую сторону и лично на Пашиняна, предупредил И.Алиев.

Кроме того, Президент Азербайджана призвал ОБСЕ не оставаться в стороне и от текущей политической ситуации в Армении, в частности, массового нарушения прав человека, арестов политических противников и появления в Армении нового диктаторского режима.

По сути дела, Президент Азербайджана просто назвал своими именами то, что происходит в сегодняшней Армении, и эта оценка слишком уж контрастирует с розовыми надеждами первый дней и недель после победы пашиняновской «недореволюции». Еще недавно в СМИ активно обсуждали ереванские митинги и падение режима Саргсяна, выражая уверенность, что Армения открыла двери в рай, что там торжествует демократия и права человека, а сегодня в этой стране активно ищут «контрреволюцию», обвиняют политических противников и «колеблющихся», что они что-то там обсуждают в ресторанах и на дачах, совсем недавно возмущались по поводу «саботажа» в социальных сетях…Возможно, такие «национальные особенности демократии» — это проблемы самой же Армении. Возможно, что следует вынести за скобки сомнения в политическом долголетии «революционного премьера» и принять за основу, что это правительство в Армении — всерьез и надолго. Но вот поведение «революционных властей» на переговорах по карабахскому урегулированию игнорировать уже не получится.

Наверное, если бы в Ереване заговорили о том, что им, дескать, «нужна пауза», что «переговоры всерьез» начнутся после выборов и формирования нового полноценного правительства, и еще при этом назвали бы дату этих самых выборов, все было бы понятно и объяснимо. Но все дело в том, что дата выборов так и не названа, правительство в статусе «временного», но это не мешает Николу Воваевичу выступать с заявлениями, которые можно было бы назвать «программными», если бы они не подрывали в корне сам по себе переговорный процесс. Напомним: в Армении по сути дела отказываются от переговорного процесса, в ультимативном тоне требуя, чтобы переговоры велись с оккупационным режимом, созданным в Ханкенди. Вывод войск из оккупированных Арменией (при помощи России, но это большой секрет) азербайджанских районов в Ереване, видите ли, не желают обсуждать: это, дескать, «территория Нагорного Карабаха». Более того, сам Никол Воваевич в интервью «Коммерсанту» заявляет: а на какие компромиссы, дескать, готов Азербайджан?

Теперь же Никол Воваевич применяет более тонкую, как ему кажется, тактику. На «правительственном часе» в парламенте Армении Пашинян, комментируя с подачи депутата Республиканской партии Армении Тачата Вардапетяна прозвучавшие в Азербайджане обвинения в препятствовании переговорного процесса, без тени смущения заявил: он, оказывается, считает себя уполномоченным вести переговоры от имени Армении, потому что является премьер-министром республики, но вот вести эти же переговоры от имени Карабаха у него, дескать, полномочий нет. А затем ударился в рассуждения: «Очень важно зафиксировать, что народ Карабаха не участвует в формировании власти в Армении, поскольку у них есть собственная власть, их «правительство» (здесь и далее кавычки наши — Ред.), собственные «выборы», «Национальное Собрание», и «президент», который и уполномочен от имени «Нагорно-Карабахской Республики»». Сам «народный премьер», конечно, перекладывает всю ответственность на Азербайджан. По его мнению, «переговорному процессу по карабахскому урегулированию больше всего мешает воинственное настроение азербайджанской стороны и ее неконструктивная деятельность и риторика азербайджанского руководства».

Проще говоря, Никол Воваевич попытался «передернуть карты» на момент вокзальных шулеров, стоя прямо на парламентской трибуне. Здесь, конечно, уже не получится не озвучить вопрос в тональности, не совсем подходящей для комментариев по поводу встреч на высшем уровне: многочисленные международные посредники уверены, что именно с ним, с Николом Воваевичем Пашиняном, нашей стране надлежит вести переговоры? И самое главное, что здесь есть реальный шанс договориться? А если уж выражаться максимально политкорректно, то после таких словесных эскапад господина Пашиняна становится понятно, почему до сих пор не назначена встреча между Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении. Во всяком случае, пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян вынужден был признать: «Встреча между Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым на данный момент не предполагается». Что касается формата Мнацаканян-Мамедъяров, по его словам, глава МИД Армении подтвердил договоренность. Правда, армянская сторона объявит о времени и месте в согласованные сроки.

Только вот куда важнее другое. Судя по всему, несмотря на всю свою неопытность и, подберем самый мягкий эпитет, оригинальность мышления, Никол Воваевич все же понимает: игра, которую он затеял, становится слишком опасной. «Установка», что на фоне романтического флера по поводу «победы армянской революции» во всем негативе, в том числе и в срыве переговоров, обвинять будут исключительно Азербайджан, может и не сработать. Особенно если в Баку при этом предъявляют конкретные заявления премьер-министра Армении, которые даже Минская группа ОБСЕ вряд ли «переварит». Принимать на себя ответственность за срыв переговоров может оказаться слишком опасным с внешнеполитической точки зрения. «Сдать назад» и отказаться от прежних заявлений — еще опаснее: единственным козырем Пашиняна является, напомним в который уже раз, уличный популизм. Похоже, оказавшись в столь затруднительной ситуации, Пашинян не придумал ничего умнее, чем мямлить с парламентской трибуны что-то вроде «от имени Армении я переговоры вести могу, а вот от имени Карабаха — уже нет». И даже, возможно, сам верил, что надежно, пардон, «запудрил мозги» мировому сообществу. Но, похоже, забыл об одном обстоятельстве. В истории затянувшегося сверх меры карабахского урегулирования было множество сорвавшихся встреч и заглохших посреднических инициатив, причем каждый раз причиной оказывалась именно неконструктивная позиция Еревана. Армении такая «политика» сходила с рук. Но теперь, напомним в который уже раз, все иначе. Нынешние заявления Пашиняна не просто оттягивают очередную встречу — они ставят под угрозу сам по себе переговорный процесс. Это, конечно, хоть и косвенная, но все же весомая информация к размышлению, в чью пользу меняется баланс сил на этих самых переговорах, если в Армении устраивают подобные кульбиты, только вот куда важнее другое. Может быть, в команде Пашиняна, где достаточно весьма своеобразных персон, есть те, кто всерьез надеется, что после такого рода «дипломатической истерики» все дипломаты мира дружно вынут батистовые платочки, начнут утирать слезы представителям «многострадальной Армении», а затем примутся за перекройку переговорного процесса под капризы Еревана. Только вот в реальности такая политика лишь приближает в регионе новую войну. И да, нынешний расклад сил в регионе в случае войны обещает Армении очень мало хорошего.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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