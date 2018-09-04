Переговоры по статусу Каспийского моря велись пятью прибрежными государствами более 20 лет и успешно завершились только этим летом. Конвенция по статусу Каспия была подписана на V Саммите глав прикаспийских государств в казахстанском Актау 12 августа.

По мнению российского политолога Сергея Маркова, этому способствовали угрозы США в адрес Ирана.

«Мне представляется невидимая рука США, поскольку они, очевидно, угрожают Ирану», — сказал Марков на пресс-конференции в Баку.

«Если бы сейчас Иран не столкнулся с прямой американской угрозой, переговоры по статусу Каспия, возможно, велись бы еще годами. Но в нынешней ситуации Иран решил прикрыть все тылы перед возможным конфликтом с США и быстро согласился на все условия по Каспию, завершив многолетние переговоры», — добавил он (цитата по 1News).

Иран со своей скромной береговой линией предлагал перекроить границы по так называемому озерному принципу, то есть, поровну – по 20% каждой стороне. Четыре остальные прикаспийские страны настаивали на морском принципе: каждому государству по прибрежному сектору шириной в несколько десятков километров, определяемых проведением воображаемых линий от крайних точек шельфа каждой страны к центру водоема, а все остальное – общее.

Вопрос того, к какому виду водоема отнести Каспий – морю или озеру — стал одним из самых сложных для определения.

Сам факт согласования позиций по Каспию между всеми прибрежными странами, по словам Маркова, означает создание прочного правового фундамента для различного рода экономических проектов на Каспии. А это десятки миллиардов прибыли.

«Пока не было прочного правового фундамента в виде Каспийской конвенции, юристы крупных международных банков были вынуждены отмечать некоторую правовую неопределенность. Это означало риск, а риск означал высокие проценты при выдаче кредитов на экономические проекты», — сказал Марков.

«Теперь риск уходит в связи с правовой определенностью. Значит, уменьшаются и проценты, под которые можно получить деньги на проекты у различных консорциумов, соответственно, увеличивается прибыльность проектов», — подчеркнул он.

Согласно принятой Конвенции, основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании, а дно и недра делятся на участки по договоренности между странами и на основе международного права.

Каждая страна должна будет установить свои территориальные воды не шире 15 морских миль от исходных линий.

Конвенция также определяет правила судоходства, научных исследований и прокладки магистральных трубопроводов. В части рыболовства стороны определят общий допустимый улов и распределят его на национальные квоты.

Конвенция не допускает также присутствия на Каспии вооруженных сил и военной инфраструктуры других государств, помимо пяти прикаспийских.

«Возможно, сегодня это кажется неактуальным, но мало ли как может измениться ситуация. Таким образом, договор создает больше определенности в том, что внешние военные силы здесь не появятся, а значит — и дестабилизации не будет», — сказал Марков.

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря является бессрочной. Документ подлежит ратификации и вступает в силу после того, как будут получены все пять ратификационных грамот.

Minval.az