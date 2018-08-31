Экс-президент Армении Роберт Кочарян примет участие в досрочных парламентских выборах. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Армения.

Ранее экс-глава Армении анонсировал свое возвращение в политику, объясняя это необходимостью альтернативной точки зрения на происходящее в стране.

«И если я объявил о возвращении в политику, то соответственно, буду участвовать в этих выборах», — сказал он.

Кочарян счел преждевременным обсуждать формат своего участия, подчеркнув, что времени пока достаточно.

«Ситуация развивается весьма стремительно. И, думаю, сейчас следует оставить открытым вопрос формата», — добавил он.

Что касается электоральной базы, носителей «альтернативной точки зрения», то таковыми Кочарян считает людей, не согласных с политикой нынешнего руководства.

«Если мы говорим о политической опоре, то для меня это, в первую очередь, те люди, которые помнят годы моего президентства и ценят успехи тех лет. В особенности это касается экономической и внешнеполитической сфер. Вы знаете, облик страны за 10 лет – с 1998 по 2008 гг. полностью изменился», — пояснил Кочарян.

Он убежден, что гражданам Армении нужны не популизм, лозунги и люди, умеющие произносить эмоциональные речи, а те, кто по своей натуре далеки от популизма, но умеют создавать 30-40 тысяч рабочих мест ежегодно, привлекать средства и обеспечивать стабильность и безопасность.

Кочарян считает, что в нынешних условиях может стать одним из оппозиционных центров, полюсов. Он пока затрудняется сказать, кто из политических партий поддержит его в будущих политических баталиях.

При этом экс-президент не отметает вероятности, что в будущей политической борьбе к нему могут примкнуть Республиканская партия и «Процветающая Армения». По мнению Кочаряна, процессы развиваются настолько стремительно и динамично, что исключать ничего нельзя.

«Но я, прежде всего, рассчитываю на себя, на свои силы, а также на граждан, сплотившихся вокруг меня», — добавил он.

Отвечая на соответствующий вопрос, Кочарян сообщил, что недавно, после своего освобождения из-под ареста, провел короткую встречу с третьим президентом Сержем Саргсяном. Но обсуждений вокруг политического сотрудничества не было.

Minval.az