Украинский лидер Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для рассмотрения преступлений агрессии против Украины.

«Это действительно очень важный шаг. Сегодня мы запускаем процесс создания Трибунала по преступлениям агрессии России против Украины. Каждый военный преступник должен знать: справедливость наступит и это касается России также. Мы активизируем юридическую работу. Впереди еще долгий путь, но политически мы уже сделали большой прогресс», — отметил президент Украины после подписания соглашения.

Он добавил, что трибунал дает Украине реальный шанс добиться правосудия для преступления агрессии, даже если международные институты не будут иметь инструментов для этого.

«Мы должны четко показать: агрессия приводит к наказанию. И мы должны осуществить это вместе со всей Европой», — резюмировал президент.