У скандального депутата бундестага Альберта Вайлера обнаружились подозрительные коммерческие интересы

Политический лоббизм — тема вечная. И по понятным причинам «скользкая». С одной стороны, во вполне демократических странах крупные компании и концерны делают солидные взносы в избирательные фонды партий. С другой, в тех же странахрегуярно вспыхивают громкие скандалы: у этих же самых партий обнаруживаются еще и «черные кассы», куда разного рода дельцы жертвуют весьма солидные средства в обмен на конкретные решения. Вульгарные конверты и чемоданы с «наличностью» уже не в ходу, а вот спонсирование избирательных фондов или приглашение посетить дорогой курорт — самое оно. Что уже далеко не безупречно с точки зрения этики и закона. И уж откровенно недопустимым считается защищать в обмен на финансовое вознаграждение, а проще говоря, за взятку, интересы иностранного государства.

Только вот на практике для некоторых персон соблазн оказывается слишком велик. Впрочем, расскажем по порядку.

Несколько дней назад Южный Кавказ посетила с визитом канцлер ФРГ Ангела Меркель. В числе прочих, ее взялся сопровождать и Альберт Вайлер, депутат бундестага, который в Германии преподносит себя как крупного специалиста по Южному Кавказу. Только вот…сей немецкий законодатель, который входит в парламентскую группу по сотрудничеству со странами Южного Кавказа, дважды посещал оккупированный Карабах — в 2014 и 2016 годах. За что был включен властями Азербайджана в список нежелательных персон.

Если верить утечкам из немецких СМИ, ситуацию пытались уладить по линии внешнеполитических ведомств двух стран, но не получилось. А это уже весомый повод предположить, что Альберт Вайлер отказался заявить, что он уважает территориальную целостность Азербайджана. В результате в Баку немецкая делегация прибыла уже без него. Насколько любовь Альберта Вайлера к армянским оккупантам в Карабахе осложнила переговоры, которые вела в Баку Ангела Меркель, вопрос, конечно, интересный. Но не менее интересными оказались, как бы это повежливее, корни подобной «нечаянно нагрянувшей» любви.

Как сообщает «Первый информационный», депутат бундестага Альберт Вайлер в ходе своего пребывания в Армении посетил Зангезурский медно-молибденовый комбинат с целью ознакомления его деятельностью. А в составе делегации был и главный акционер ЗАО «Зангезурский медно-молибденовый комбинат», председатель совета АО «Кронимет майнинг» Гюнтер Пиларский. Как передает Арменпресс, Вайлер в сопровождении гендиректора ЗАО «Зангезурский медно-молибденовый комбинат» осмотрел территорию комбината, ознакомился с работой и программами ММК.

И что же: господин Вайлер никогда не был на крупном горно-обогатительном комбинате, ему было интересно на все это посмотреть, и вообще депутат имеет право на детскую любознательность? Или…все куда грубее и прозаичнее? И у господина Вайлера есть вполне осязаемые и конкретные коммерческие интересы в Армении, «завязанные» на ее горнорудную сферу? Конечно, ему во время очередной поездки никто не вручит акций этой ММК в надушенном конверте, перевязанном ленточкой. Но эксперты советуют вспомнить, как небезызвестный Герхард Шредер в бытность свою канцлером ФРГ подписал весьма сомнительное соглашение с РФ по газопроводу «Северный поток», а затем, завершив срок своих полномочий на посту канцлера, пересел в весьма высоко оплачиваемое кресло в консорциуме, этот проект осуществлявшем. В ФРГ многие сочли это политической коррупцией, но соответствующего решения суда не последовало. Мог ли в этой ситуации господин Вайлер решить, что и ему можно ухватить свой «кусочек пирога» и вообще «золотой бонус», который по-настоящему «монетизируется» через несколько лет после его активной работы на ниве пропаганды армянской агрессии, вопрос риторический.

Наконец, есть и еще одна сторона вопроса. Нетрудно догадаться, что именно через действующие в Армении медно-молибденовые и прочие горно-обогатительные комбинаты «прокачиваются» и полезные ископаемые, награбленные армянскими оккупантами в Карабахе. Где Зодский золотой рудник в захваченном Кельбаджарском районе — далеко не единственный такого рода прецедент. Причем добыча ведется без соблюдения элементарных норм безопасности. Напомним: вечером 27 августа стало известно, что в селе Хейвалы в оккупированном Кельбаджарском районе Азербайджана, переименованном оккупантами в «Дрмбон», вспыхнул пожар на незаконно эксплуатируемом армянскими оккупантами горном руднике. На место происшествия было привлечено большое число пожарных машин, военнослужащих и спасателей. Огонь полыхал так сильно, что к рудникам невозможно было приблизиться. Нескольких пострадавших доставили в больницу Ханкенди. сообщали также о взрывах на руднике.

Напомним: как уже сообщал Minval.az, незаконная добыча полезных ископаемых ведется не только в Кельбаджарском районе. В Агдеринском районе хищническому разграблению подвергаются месторождения Гызылбулаг, Мехмана, Демирли и Джанъятаг-Гюльятаг. Один из местных рудников оккупанты назвали «Кашен». Он так же, как и «Дрмбон», находится под управлением группы «Валлекс» Валерия Меджлумяна, которой принадлежит также Техутское месторождение в Армении. Готовое к эксплуатации месторождения Веджнели осталось в захваченном Зангеланском районе. Нетрудно догадаться, что награбленная руда перевозится в Армению и перерабатывается на местных ГОК и ММК. Так что господин Вайлер, похоже, решил, что светит ему на ниве пропаганды армянской агрессии неплохой «золотой бонус». С душком, правда, вроде золота с примесью ртути, из переплавленных зубных коронок, «изъятых» у узников концлагерей, но золото, как известно, не пахнет.

Только вот немецкий депутат, похоже, не учел, что скрывать свою коммерческую заинтересованность и ее влияние на политику достаточно долго не получится. Особенно если приходится самому «светиться» на армянских горных комбинатах. В таком случае вожделенный «золотой бонус» может очень быстро превратиться в «медный таз», которым накроются остатки собственной репутации.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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