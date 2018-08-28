Издание «Федеральное агентство новостей» опубликовало фотографии переписки Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко с главным редактором «Центра управления расследованиями» Андреем Коняхиным и журналистом Родионом Чепелем. Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

Трое российских журналистов были убиты в Центральноафриканской Республике 30 июля этого года при съемках документального фильма о деятельности в стране российской «частной военной компании Вагнера».

Опубликовавшее переписку издание Федеральное агентство новостей (ФАН) неоднократно связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным. Его считают владельцем «фабрики троллей» и спонсором «ЧВК Вагнера». Источник Би-би-си подтвердил, что переписка подлинная, отметив при этом, что опубликована она не полностью и что чат не был единственным местом, где обсуждалась будущая поездка.

Переписка длится с 9 июля по 30 июля. В Telegram-чате под названием Centrafrique помимо упомянутых состоят также сотрудница ЦУР Анастасия Кулагина и пользователь с именем Anastasia, которого ФАН называет заместителем главного редактора ЦУР Анастасией Горшковой.

Судя по отметкам рядом с некоторыми сообщениями, доступ к переписке получен с аккаунта Расторгуева. В чате обсуждаются детали поездки: документы, жилье, контакты с людьми на месте и другое.

Расторгуев в начале беседы отмечает опасность поездки в ЦАР и пишет, что по стране не рекомендуется путешествовать без вооруженной охраны. Другие участники в сообщениях, фотографии которых приводит издание, не комментируют эти слова и в дальнейшем не обсуждают вопросы безопасности.

Страховка, суточные, пресс-карты

Сначала обсуждается необходимость оформить журналистам пресс-карты на английском языке и табличку с логотипом ООН для машины. Из переписки ясно, что им оформили туристические визы, и Орхан Джемаль спрашивает, так ли тогда необходимы пресс-карты. Коняхин и пользователь Anastasia предложили их оставить «на всякий случай».

Страховка, судя по чату, по состоянию на 24 июля была только у Расторгуева. Anastasia предлагает оформить ее самостоятельно. «Альфа-страхование» делает страховку для ЦАР, заезжайте в любой офис (центральный — на Шаболовке), 3000 руб.», — пишет она. В дальнейшем неясно, оформили ли другие участники поездки страховку.

Как следует из опубликованной переписки, ЦУР выделил журналистам суточные на еду — по 40 долларов в день на каждого, 2150 долларов на жилье и 2250 долларов на водителя-переводчика. Еще 1500 долларов были выделены на прочие траты, в том числе взятки.

Расторгуев пишет, что в поездку берут технику общей стоимостью в 500 тысяч рублей, и уточняет, будут ли ее страховать. Коняхин предлагает «обсудить завтра» этот вопрос. Неясно, была ли в итоге застрахована техника.

Фиксер Мартин

По первоначальному плану, описанному в чате Коняхиным, журналисты после приезда в ЦАР должны были попытаться попасть на военную базу рядом с границей, а затем поехать в город Бамбари, где находился некий Мартин. Он должен был выступить фиксером — то есть кем-то вроде проводника и переговорщика.

С Мартином журналистов предположительно познакомил военный корреспондент ФАН Кирилл Романовский. Сейчас он по заданию ФАН с группой журналистов находится в ЦАР, где расследует гибель Джемаля, Радченко и Расторгуева.

Впервые Мартин упоминается в чате 19 июля. Из текста следует, что жилье и водителя журналистам нашел именно он. Также в переписке значится, что в аэропорту журналистов встретит водитель-переводчик с табличкой, которого зовут Бенвеню. Затем они должны были отправиться в город Бамбари, где находился Мартин.

Этот город находится неподалеку от золотых приисков, где предположительно работают российские наемники. Коняхин пишет, что фиксер «договорился с повстанцами, чтобы вас пропустили, водитель в курсе».

Андрей Коняхин 27 июля дал участникам поездки задачу избавиться от пресс-карт и обязательно заснять это, причем «художественно и с комментариями». По сведениям Би-би-си, эти кадры он хотел вставить в документальный фильм о поездке, а само решение уничтожить пресс-карты было продиктовано тем, что журналисты въехали в страну как туристы и предпочли придерживаться этой легенды.

О том, что пошло не так

В переписке отмечается, что рейс журналистов перенесли. В итоге они прибыли в ЦАР 28 июля — на несколько дней раньше запланированного — и в аэропорту их никто не встретил. В чате обсуждаются неудачные попытки связаться с Мартином. Затем он выходит на связь и предлагает послать за журналистами водителя. Его в чате называют Бьенвеню; непонятно, тот ли это человек, с которым была договоренность изначально.

Расторгуев пишет, что в Банги все их пытаются обмануть и говорит о «логистическом коллапсе». «Когда мы пользуемся голосовым переводчиком, люди думают, что мы позвонили подружке и она с ними говорит из телефона и сейчас все им объяснит. Комический эффект проходит, остается ощущение языкового бессилия. Английского нет ни у кого практически. Это сначала так», — написал он.

Далее он пишет, что резиденция императора Бокассы, где предположительно находится база российских наемников — «закрытый объект», и допуск туда возможен только по пропуску минобороны ЦАР. Туристам там запрещено снимать, отмечает Расторгуев.

Он пишет, что им пришлось дать взятку в 550 долларов местным полицейским и что со съемками возникают трудности. «Местные плохо воспринимают камеру. Не дружелюбно. Похоже на гордость», — пишет Кирилл Радченко.

«Избавьтесь от Бенвеню»

Коняхин в ответ предлагает «с взятками быть пожестче» и «идти самим туда [в резиденцию — Би-би-си], вы заплатили кучу бабок, чтобы попасть в эту страну и на могилу Бокассы, что вас не *** никакое разрешение». «Избавьтесь от этого Бенвеню, мне так кажется», — добавляет он, намекая, что именно из-за водителя полиция могла проявлять к группе такой интерес и искать в ее действиях нарушения в надежде получить взятку. Он предлагает журналистам записать в машине по дороге к Мартину обсуждение «негативного опыта» с задержанием полицией и попыткой попасть в резиденцию.

«Он [водитель] не прикрытие, которое отмазывает нас от взяток — это точно. Но и не соучастник, это так не выглядит», — пишет в ответ Радченко. Он пишет, что следующий день они проведут в пути в Бамбари, где находится фиксер Мартин.

Последние сообщения в переписке датируются ночью с 29 на 30 июля. Последнее сообщение Коняхина датируется девятью утра 31 июля: «Привет, вы доехали?» — спрашивает он. За несколько часов до этого журналисты погибли.

Позже выяснилось, что группа по неизвестной причине ушла с запланированного маршрута. «Они проехали КПП, после чего неожиданно ушли восточнее на 20 км от намеченного маршрута», — говорил Коняхин. Он предположил, что журналисты искали ночлег.

По официальной версии, россиян убили при попытке ограбить. У журналистов при себе было несколько тысяч долларов наличными и съемочная аппаратура. Их водитель выжил и с момента убийства находится под стражей.

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