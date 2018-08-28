Проект по направлению учителей из России в школы бывших республик Советского Союза может быть распространён и на другие страны постсоветского пространства, считает член верхней палаты российского парламента Лилия Гумерова.

По словам заместителя руководителя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, вопрос об учителях и учебниках встаёт во всех странах бывшего СССР. Об этом, как передает «Минвал», пишет «Парламентская газета».

Сенатор отметила, что заинтересованность в этом проекте существует в Азербайджане и Киргизии.

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В закончившемся учебном году в Таджикистане работали двадцать девять учителей из России. Проект доказал свою состоятельность: таджикские школьники, с которыми работали педагоги, командированные из России, повысили уровень владения русским языком. Власти республики уже обратились к руководству России с просьбой прислать ещё учителей. В этом году туда поедут более пятидесяти человек. Они будут обучать таджикских детей русскому языку, литературе, физике, химии и другим предметам в лицеях Душанбе, Гиссара и Куляба. Некоторые российские учителя, которые провели в Таджикистане последний учебный год, хотят продлить свой контракт.

Россия собирается построить в Таджикистане несколько школ, где процесс обучения будет построен на русском языке. По словам Ольги Васильевой, возглавляющей ведомство просвещения, пять учебных заведений появятся в крупнейших городах среднеазиатской республики.

Minval.az