В школах Баку и Абшерона не хватает мест в русском секторе. С подобной проблемой столкнулись десятки родителей, отдающие детей в первый класс. Родители, зарегистрировавшие онлайн своих детей в школу, не смогли определить их по классам, так как еще в начале процесса записи, стартовавшего весной, все классы в русском отделении были укомплектованы, пишет Sputnik Азербайджан.

В связи с этим в Управлении образования города Баку, которому министерство образования поручило реализовать процесс приема детей на Абшероне, родителям стали предлагать зачислить детей в азербайджанский сектор.

В Управлении категорически отказали родителям в зачислении по различным причинам, в том числе ссылаясь на нехватку педагогов и прописку в других районах.

С похожей проблемой столкнулась жительница Баку Наиля Байрамзаде. Она зарегистрировала своего шестилетнего сына Эмина в электронной системе приема в школы, однако так и не смогла определить ребенка в первый класс 76-й школы в Сураханском районе.

Родительница объяснила, что это единственная ближайшая школа, где имеется русское отделение. В этой же школе учится ее старший сын. А вот младшего мальчика не принимают в связи с отсутствием мест. Байрамзаде уже побывала на приеме в Управлении образования города Баку. Однако там не смогли ничем помочь. Ей предложили зачислить ребенка в азербайджанский сектор. Но мать пояснила, что она не сможет в дальнейшем объяснять ребенку домашние задания, так как сама тоже окончила русский сектор. В связи с этим отчаявшаяся женщина обратилась с жалобой в Администрацию Президента и ждет реакции.

Похожей проблемой поделилась в социальной сети Facebook пользователь Гюльнара Мамедова. Она рассказала, что живет в поселке Джейранбатан. У нее рядом с домом есть только одна школа с русским сектором. Так как ее дочка родилась в России, имелись определенные проблемы с документами. По этой причине родители не смогли отдать ребенка в группу дошкольной подготовки. Но вот с 13 марта 2018 года ребенка онлайн зарегистрировали в первый класс. Выбрать же нужную школу мать не смогла, так как лимит учеников в классах был исчерпан.

То есть, прошлогодние дошколята автоматически перешли в первый класс, а дополнительных мест не осталось. Мамедовой предложили жаловаться в министерство образования, чтобы открыли новые классы и набрали штат педагогов. В противном случае все ожидания будут бесполезны.

Следует отметить, что это не единичные случаи. Ежедневно в Управление образования Баку звонят сотни родителей, получившие отказ. Всем им рекомендуют пересмотреть свою позицию и выбрать обучение на азербайджанском языке.

Между тем, директор одной из столичных школ, пожелавшая остаться неназванной, разъяснила ситуацию в беседе с агентством.

По ее словам, еще в марте 2018 года часть родителей успела зарегистрировать детей, другие — нет. Однако открытие новых классов не представляется возможным. Нет хороших педагогов, к тому же в школах не хватает лишних помещений. А половина из принятых первоклашек и вовсе не знает русский язык.

Оставшиеся в стороне дети могли бы занять места тех, кто не знает язык, если бы кто-то в министерстве вознамерился проверить их лично. Примечательно, что в то время как в русский сектор рвутся так много людей, в азербайджанском отделении отмечен недобор.

«Есть и обратная сторона медали. После начальных классов в русском отделении начинаются настоящие проблемы. В Минобразования не могут принять на работу действительно грамотных учителей по предметам. Носители языка давно вышли на пенсию, уехали за границу или вовсе покинули этот мир. На их место пришли молодые, которым, несмотря на дипломы, самим есть чему поучиться. Но заменить их уже не удается, да и некем. Во время экзаменов по приему на работу тестирование проходят единицы. Все это влияет на итоги обучения. Таким образом из года в год повышаются показатели вступительных экзаменов в азербайджанском отделении, и падают в русском», резюмирует Sputnik Азербайджан.

Minval.az