Итоги вояжа канцлера Германии Ангелы Меркель в страны Южного Кавказа активно обсуждают в Тбилиси, Ереване, Баку и не только. При этом эксперты из разных стран сходятся в том, что именно Азербайджан был главным пунктом данного вояжа. И в целом по итогам визита канцлера Германии можно констатировать, что в Тбилиси и Баку могут быть довольны приездом Меркель, тогда как в Ереване имел место провал огромных, необоснованных надежд армянской стороны.

Хотя есть и азербайджанцы, которые недовольны итогами визита Меркель в нашу страну. В первую очередь, это члены кружка «симпатиков мужчины с косичкой», самовлюбленного матерщинника Ордухана Темирхана. Этот «анфан террибль» социальных сетей, неспособный отличить Гегеля от Гоголя, давно уже самозабвенно играет роль главного горлопана в немногочисленной труппе довольных собой, но недовольных другими азербайджанцами, проживающих в Европе.

Вот и накануне визита Ангелы Меркель в Баку эта группа провела акцию перед резиденцией Федерального канцлера Германии. Требовали они демократии, аки пресловутой севрюжины с хреном, а также освобождения политзаключенных. Последнее требование готов разделить и я. Считаю, что ни в одной стране мира не должно быть политзаключённых. С тем, правда, уточнением, что господа, коих так требуют отпустить, в реальности являются осужденными по политическим мотивам, а не проходимцами, мелкими и крупными жуликами, коих возвели в ранг политзеков по прихоти или надобности определенных сил.

В нашем случае, мы не раз становились свидетелями того, как никому не известный мужчина вдруг объявлялся «известным журналистом», а коррупционеры и просто носители бандитской биографии оказывались «демократами» и «борцами с режимом». Один из них – небезызвестный Гусейн Абдуллаев, ранее грабивший в Азербайджане “вагонами”, оказавшись в ФРГ стал даже не просто любимцем, а спонсором разношерстых ордуханов.

Но не только тем смешны и нелепы были устроители акции перед резиденцией Меркель. И даже не своими речами на ломаном английском, хотя митинговали вроде бы не в Лондоне, а в Берлине. Комична была сама уверенность в том, что «одно их слово спасет Германию». А еще забавно было наблюдать за тем, со сколь блаженным выражением лица расхаживал предводитель всей этой тусовки.

И тут я позволю себе небольшое отступление. На данный момент на территории Германии проживает более 200 тысяч азербайджанцев. В Берлине проживает около 17 тысяч азербайджанцев. Цифры эти включают также и азербайджанцев из Ирана. Но немало и тех, кто переехал в ФРГ из Азербайджана. Среди таковых есть и немало моих друзей, знакомых. Один мой «мяхля ушагы» трудится в ФРГ ветеринаром, другой – работает на почте, обучая попутно немецких деток степу. Они день и ночь трудятся ради обеспечения себя и своей семьи, признавая в беседах, что напрасны и нелепы надежды некоторых живущих в Баку азербайджанцев на то, что жизнь в Германии подобна бесконечному празднику.

И это правда. Нет рая на земле. В любой стране мира есть масса проблем, недостатков. В любой стране мира путь к успеху лежит через тяжелый, кропотливый труд. Именно так, работая в ФРГ, в свое время достигла известности Азиза Мустафа-заде и масса иных азербайджанцев. Никто из них не считал для себя правильным тратить время на участие в политических пикетах. Наоборот, они везде и всюду старались познакомить мир с богатством культуры Азербайджана, с достижениями нашей страны.

Есть и «обратная связь». К примеру, в марте нынешнего года возможность провести в Баку целую неделю, полную интересных моментов и открытий, получили молодые азербайджанцы, проживающие в Германии, ставшие участниками проекта «Моя Родина – Азербайджан», который был организован Государственным комитетом по работе с диаспорой и Обществом дружбы Германия-Азербайджан. Это же здорово!

Увы, у членов ордухановского кружка иное, крайне специфическое представление о том, чем должны заниматься азербайджанцы на чужбине. Они ищут поводов для самоудовлетворения через организацию пикетов и политических акций в странах своего проживания, в ходе которых откровенно очерняют Азербайджан, ни разу не указав на реально имеющиеся в нашей стране достижения, позитивные моменты.

При этом у них не хватает интеллекта, таланта и способностей для реализации в политическом пространстве стран своего проживания. Никто из горлопанивших перед резиденцией Меркель в Берлине, включая их лидера с косичкой, не в состоянии стать немецким депутатом любого уровня, политическим экспертом, наконец, журналистом ведущих немецких СМИ. Их интеллектуальный «потолок» – периодические сборы в том или ином месте и хоровое зачитывание текстов, пропахших ордухановщиной.

В конечном счете, они выглядят смешно и нелепо. Да и как иначе могут выглядеть те, кто считает себя вправе указывать канцлеру ФРГ, о чем ей говорить в Баку?! Но еще более нелепо и смешно они выглядят ныне, по окончании ее визита в нашу страну. Потому что визит этот был более чем успешным. К примеру, Uniper SE и азербайджанская госкомпания SOCAR отныне будут сотрудничать для повышения энергоэффективности при добыче нефти и газа. Как отметил член правления Uniper Кристофер Дельбрюк, новый проект выведет долгосрочное сотрудничество между двумя компаниями на новый уровень.

В этой связи уместно напомнить, что в ходе визита Меркель в Тбилиси прозвучало обещание канцлера ФРГ выдать Грузии 150 млн евро на строительство подземного газохранилища. Это – важная новость в плане налаживания экспорта азербайджанского газа в Европу по «Южному газовому коридору» (ЮГК). Очевидно же, что хранилище в Грузии предназначено для еще более надежной работы ЮГК. Это проект выгоден Азербайджану, но крайне невыгоден для Армении и своры ордуханов, которые, напомню, крайне радовались «бархатной революции» в РА и восторгались «армянской демократией».

Недовольной общением с Меркель оказалась и дама, давно идейно борющаяся за гранты. Да, я говорю о Хадидже Исмайловой. Она была среди тех, кого канцлер ФРГ удостоила в Баку встречей. «Я надеялась услышать от нее большее», — написала Исмайлова в Фейсбуке по итогами этой встречи. Ну, не удовлетворили Хадиджу. Бывает, переживет.

Меня же, по итогам визита Меркель в Баку, не могут не радовать два ее заявления. «Мы можем принять участие во всех желаемых Азербайджаном сферах. Как я отметила, в Азербайджане уже действуют 150 наших предприятий. Мы приглашаем и другие немецкие компании, чтобы они тоже работали здесь», — заявила канцлер ФРГ в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку. Это более чем четкий меседж германскому бизнесу вкладывать в нашу страну. Это же – признание за Азербайджаном статуса надежного, экономически перспективного партнера для ведущего государства Европы.

И второе заявление Меркель. Канцлер ФРГ указала на то, что Германия продолжит свои усилия для урегулирования карабахского конфликта на основе резолюций СБ ООН. В этих резолюциях прописано требование о немедленном выводе всех армянских вооруженных формирований с оккупированных территорий Азербайджана. Стало быть, это та позиция ФРГ, которая отвечает интересам нашей страны. Что до труппы ордуханов, то они вправе и дальше играть прописанную для них роль. Ни на что иное они просто не способны.

Акпер Гасанов.

Minval.az