Быть парламентарием не дает оснований нарушать законы других стран. Об этом в четверг сказал глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя намерение немецкого парламентария посетить оккупированные территории Азербайджана с азербайджанской стороны.

Гаджиев отметил, что если немецкий депутат намерен посетить оккупированные территории Азербайджана и с азербайджанской части линии соприкосновения войск, то он должен обратиться с письменными извинениями, выразить уважение к законам, суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

«Он, являясь представителем законодательного органа, должен уважать законы государств-членов ООН. Быть членом парламента никому не дает оснований нарушать законы других стран. Каждый должен знать, что такие незаконные визиты служат поощрением сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана в результате военной агрессии и кровавой этнической чистки, и препятствуют решению конфликта мирным путем в соответствии с международным правом», — сказал глава пресс-службы.

Нарушение законов, идентичных во всех государствах-членах ООН, со стороны указанного депутата, а далее попытка оправдания этого шага является большой ошибкой, добавил он.

«Также нельзя исключать, что подобные провокационные шаги преследуют неудачную цель специально нанести вред развитию связей между Азербайджаном и Германией. Сомнительный момент заключается в том, что посольство Азербайджана в Германии неоднократно письменно предупреждало о незаконных поездках на оккупированные территории Азербайджана и негативных последствиях этих поездок. В любом случае это лицо включено в список «нежелательных лиц» за нарушение законов Азербайджана», — сказал Гаджиев.

Minval.az