В меню военнослужащих Финляндии станет больше вегетарианских блюд, причем один день в неделю их будут кормить только вегетарианской едой. Об этом сообщает Yle Uutiset.

Как отмечается, из списка вегетарианских продуктов исключили рыбу. Вместо мяса и рыбы военным предложат молочные продукты, куриные яйца, картофель, пасту, сою и куорн (грибной протеин).

Майор центра логистики Оборонительных сил Финляндии Эйя Пулкки заявила, что данные меры не связаны с экономией. Увеличение доли вегетарианской пищи, по ее словам, связано с пользой для здоровья, а также с негативным воздействием мясного производства на изменения климата.

Подчеркивается, что в воинских частях Финляндии уже давно готовят вегетарианскую еду для тех, кто отказался от мяса или других продуктов животного происхождения.

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