В Астане на объездной автодороге между карагандинской и павлодарской трассами в 100 метрах от кафе «Карабах» застрелился 58-летний хозяин заведения Майор Авазов.

Как передают казахстанские СМИ, эту информацию подтвердили в пресс-службе Министерства внутренних дел РК.

Предприниматель покончил с собой в лесополосе, выстрелив из охотничьего ружья, когда государственный судебный исполнитель департамента юстиции Астаны по постановлению суда сносил заведение. Начато расследование по статье 105, часть 1 УК РК – «Доведение до самоубийства».

В сентябре 2017 года Алматинский районный суд столицы рассмотрел иск акимата города к Майору Авазову о принудительном освобождении земельного участка.

Акимат города Астана просил освободить участок, находящийся в государственной собственности площадью 0,0092 га и снести расположенное на нём кафе «Карабах». В акимате заявили, что участок занят незаконно. Представитель Авазова утверждал, что есть договор аренды с ТОО «Astana Green Resource».

Суд установил, что в июне 2017 года управление земельных отношений и по контролю за использованием и охраной земель Астаны выявило, что Авазов без правоустанавливающих документов построил кафе «Карабах» на государственном земельном участке и использует его в коммерческих целях. По результатам проверки Авазова оштрафовали по статье 136 КоАП – «Незаконное занятие государственных земельных участков».

Авазову предписали приостановить эксплуатацию кафе «Карабах» и освободить земельный участок. Что касается аренды участка, то заочным решением специализированного межрайонного экономического суда Астаны от 13 января 2014 года ТОО «Astana Green Resource» утратило право на земельный участок и поэтому договор аренды от 15 июня 2015 года суд оценил как ничтожную (не действительную) сделку.

В декабре 2017 года апелляционная коллегия суда Астаны оставило это решение суда первой инстанции без изменений.

В январе 2018 года Алматинский районный суд №2 Астаны приговорил к штрафу уроженца Азербайджана. Авазова предали суду по статье 197, часть 1 УК – «Приобретение, хранение, реализация нефтепродуктов, без документов, подтверждающих законность их происхождения».

Авазов в кафе «Карабах» на трассе Астана – Екатеринбург организовал пункт приёма и продажи дизельного и керосино-газойлевого топлива.

В суде установили, что Авазов в 2017 году незаконно хранил 3760 литров топлива на сумму свыше 1 млн тенге. Кроме того, он продал 1 000 литров горючего на сумму 130 тысяч тенге.

В суде Авазов вину признал частично. В содеянном раскаялся и пояснил, что он не знал о нарушении закона «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов». Суд оштрафовал Авазова на 56,7 тысячи тенге.

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